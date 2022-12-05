Müge Anlı'da Nahit Şansal'ın şüpheli ölümü! Kızı Sema Baysal'a kiralık katil tutulduğunu söyledi... | Video
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ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da gündeme geldi... Nahit Şansal'ın şüpheli ölümünde kızı Sema Baysal'a kiralık katil tutulduğu söyleyen Alpin Düzgüner, yayının ardından ifade vermek için Küçükçekmece adliyesindeydi. Alpin Düzgüner 'kiralık katil' suçlamasını kesinlikle kabul etmediğini bu şüphenin üzerinden kaldırılmasını istediğini söyledi.