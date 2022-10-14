Müge Anlı'dan yardım istemişti! Gaziantep'li sevgili, Japonya'lı Yumiko'ya parasını geri verdi ancak Yumiko gözyaşları içinde... | Video

ATV Müge Anlı’da herkesi şaşkına çeviren hikaye... Sevgilisinin kendisini dolandırdığını söyleyen Japonya’lı Yumiko Sakagami Müge Anlı’dan yardım istemişti. Bugün ekranlara gelen bölümde ise Gaziantep’li genç adam, sevgilisi Yumiko’ya canlı yayında 4 milyon 300 Bin Japon Yen’i teslim etti ancak Yumiko bunun üzerine gözyaşları içinde aile yadigarı olduğunu söylediği elması da geri istedi.