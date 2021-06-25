Video Yaşam Muğla'da bulunan adı Kur'an-ı Kerim'de geçen Ebabil kuşları kamerada!

Muğla'da bulunan adı Kur'an-ı Kerim'de geçen Ebabil kuşları kamerada!

Muğla'da bulunan adı Kur'an-ı Kerim'de geçen Ebabil kuşları kamerada!
25.06.2021 | 15:00

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaralı olarak bulunan ve Kur'an-ı Kerim de Fil Suresi'nde adı geçen Ebabil kuşlarının bakım anı kamerada!

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, ev kadını Gülay Çintumur (61), evinin bahçesinde uçamayan yaralı iki ebabil buldu.


Menteşe'nin Muslihittin Mahallesi'nde yaşayan Gülay Çintumur, evinin bahçesindeki çiçeklerin arasında uçamayan iki kuş olduğunu fark etti. Biri göğsünden, diğeride kanadından yaralı kuşları kafeste muhafaza eden Çintumur, internette yaptığı araştırmada, kuşun türünün ebabil olduğunu öğrendi.


Gülay Çintumur, bulduğu kuşların gagalarının farklı olduğunu belirterek, "İnternette yaptığım araştırmada ebabil olduklarını öğrendim. Birinin göğüs altında kızarılık vardı. Kudret narı yağı sürdüm. Bu kadar yer varken, kuşların bahçeme düşmesini işaret olarak görüyorum" dedi.


EBABİL KUŞU
Ebabil (Apus apus), sağangiller (Apodidae) familyasından 16-17 cm boyunda, kentler ve açık alanlarda yaşayan, genellikle kırlangıçla karıştırılan bir kuş türüdür. Kırlangıçlara göre kanatları daha uzun ve kavislidir. Gece-gündüz havada kalır ve uçarken uyurlar. Geceleri gören bir türdür. Yalnızca üreme dönemlerinde yere inip, kayalıklardaki ve yüksek binaların çatılarındaki yuvalarında uyurlar. Sürüler halinde, tiz çığlıklar atarak uçarlar. Ayaklarının üstünde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramazlar. Türkiye'de ilkbaharda görülmeye başlar, sonbaharda güneye göç ederler.

Ebabil kuşları Fil Suresi'nde yer almaktadır. Kuran-Kerim'de de yer alan kuş Ebabil kuşları Kabe'yi yıkmak için gelen Ebrehe ve kalabalık fil ordusun gagalarıyla taşıdıkları taşları atarak perişan olmasına vesile olmuştur.

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