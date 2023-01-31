Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama | Video
MUĞLA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan ve gözaltına alınan 14 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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