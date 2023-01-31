Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama | Video 31.01.2023 | 09:58 MUĞLA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan ve gözaltına alınan 14 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ile Fethiye'de 27 Ocak gecesi uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin, kubar esrar, sentetik hap, 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 11 fişek, 1 mınçıka, 1 laptop, 22 cep telefonu, 2 USB bellek ve bin 535 TL nakit para ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.