Muş’ta soğuklar hayatı olumsuz etkilerken doğa eşsiz görüntüler sundu | Video
Muş'ta son günlerde etkisini artıran soğuk hava yaşamı olumsuz etkilese de doğa tutkunlarına muhteşem manzaralar sunuyor.
Muş'ta doğa fotoğrafı çeken Ömer Aksoy, soğuk havanın ve kar yağışının sunduğu bu eşsiz manzaraları fotoğrafladığını belirterek, "Murat Köprüsü bu eşsiz manzaranın ortasında bir tablo gibi duruyor. Biz fotoğrafçılar da bu kartpostallık görüntülerinin ölümsüzleştirmek adına bu anları fotoğraflıyoruz. Sosyal medyalarda bunları paylaşıyoruz. Fotoğrafçı arkadaşlarımızı Muş'a davet ediyoruz. Hem yaz aylarında açan laleler olsun hem de kışın karıyla birlikte güzel bir görüntü oluşturuyor. Tüm fotoğrafçı dostlarımız muşa davet ediyoruz" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:47
Denizli'de 43 kaçak göçmen ve 13 organizatör şüphelisi yakalandı | Video 10.02.2024 | 15:56
04:52
06:12
05:41
Ümraniye TEM Otoyolu'na çıkan yaralı çakalı trafik ekipleri kurtardı | Video 10.02.2024 | 14:54
00:09
6 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada | Video 10.02.2024 | 14:51
00:37
Ev ve arabalarında uyuşturucu çıkan 6 zehir taciri tutuklandı | Video 10.02.2024 | 15:01
00:55
Şanlıurfa'da evde yangın faciası: 1 ölü | Video 10.02.2024 | 14:51
00:53
01:51
Karşılıksız çek operasyonu: 25 kişi tutuklandı | Video 10.02.2024 | 14:15
00:21
Antalya'da horoz dövüştüren 5 kişi yakalandı | Video 10.02.2024 | 14:16
01:21
00:42
Şanlıurfa'da 33 kişiyi 43 milyon lira dolandıran 3 zanlı tutuklandı | Video 10.02.2024 | 12:00
01:55
Mersin'de terör örgütlerine operasyon: 5 gözaltı | Video 10.02.2024 | 11:19
00:15
Gaziantep'te 1 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi | Video 10.02.2024 | 11:19
00:22
00:16
Elazığ'da misket büyüklüğünde dolu yağdı | Video 10.02.2024 | 11:18
01:37
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı | Video 10.02.2024 | 11:13
00:46
Küçükçekmece'de elektrikli süpürgeye saklanmış uyuşturucu bulundu | Video 10.02.2024 | 10:33
01:28
Maltepe'de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı | Video 10.02.2024 | 10:42