Video Yaşam NASA yarışmasında ‘Van Gölü’ fotoğrafı finale çıktı | Video

NASA yarışmasında ‘Van Gölü’ fotoğrafı finale çıktı | Video

NASA yarışmasında ‘Van Gölü’ fotoğrafı finale çıktı | Video
07.04.2021 | 12:22

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği ‘Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı 4’üncü turda 30 fotoğraf arasında finale kaldı.

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NASA, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarının yer aldığı bir yarışma başlattı. Astronot Kate Rubins tarafından 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesinde dolanırken, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün eşsiz bir fotoğrafını çekti. 'Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, bu kez 4 turda 30 fotoğrafı eledi.

OYLARIN YÜZDE 94'ÜNÜ ALDI
Van Gölü fotoğrafı, yarı finalde en yakın rakibi bulut kulesine karşı oyların yüzde 94'ünü aldı. Van Gölü şimdi 5'inci turda rakibi "Hareket Halindeki Yıldızlar" fotoğrafıyla finalde yarışacak. Birincilik için bugün başlayan oylama 12 Nisan'da sona erecek.

"VAN GÖLÜ'NÜN UZAYDAN ÇEKİLEN FOTOĞRAFI FİNALİST OLDU"
İHA muhabirine konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, finalde birincilik için yarışan Van Gölü için tüm Türkiye vatandaşlarına çağrıda bulunarak, fotoğrafın oylanmasını istedi. Başkan Say, "Astronotların dünya yörüngesinde çektiği fotoğraflar NASA tarafından bir yarışmaya tabi tutuldu. NASA'nın buradaki amacı hem dünyanın güzelliklerine dikkat çekmek hem de uzay çalışmalarına dikkat çekmektir. Bu fotoğrafların içerisinden bir tanesi de Van Gölü'nün fotoğrafıydı. Sadece Van'ın değil, tüm Türkiye'nin dünyaya tanıtılması amacıyla bir çaba gösterdik. Çabalarımız sonucu Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı finalist oldu. Türkiye ve Türkiye'nin dışında yaşayan tüm vatandaşların 12 Nisan 2021 tarihine kadar oylamaya katılmalarını istiyoruz. Van Gölü fotoğrafının dünya birincisi olmasını diliyoruz" dedi.

"ASTRONOTU VAN'A DAVET EDİYORUZ"
Fotoğrafın birinci olması durumunda astronotu Van'a davet edeceklerinin altını çizen Say, "Diğer taraftan fotoğrafın birinci olması halinde Van ve Van dışından gelen misafirlerimizle salgın yasakları biter bitmez bize ait mesire alanında piknik yapma sözü veriyoruz" diye konuştu.
Fotoğraf oylaması https://earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth adresi üzerinde yapılıyor.

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