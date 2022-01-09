Nehirde buz kütlesini sal olarak kullanan gençlerden biri suya düşünce boğulma tehlikesi atlattı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:24
02:16
Hayatında ilk defa kar gören Afrikalı genç sevinçten havalara uçtu | Video 09.01.2022 | 13:46
01:42
Seyretmek için gittiği dalgalar 4 çocuk annesi kadının sonu oldu | Video 09.01.2022 | 13:42
03:45
Kar manzarası ile mest eden Ilgaz Dağı, havadan görüntülendi | Video 09.01.2022 | 13:42
03:16
Bodrum'u dolu vurdu; evleri, iş yerlerini su bastı | Video 09.01.2022 | 12:51
02:08
01:35
Ümraniye'de aşırı hız yapan sürücü park halindeki 3 araca çarptı | Video 09.01.2022 | 12:40
10:47
03:09
00:34
Elazığ’da iki otomobilin çarpışması kameralara yansıdı | Video 09.01.2022 | 11:59
02:23
Nefes alamayan küçük çocuğu karakol komutanı kurtardı | Video 09.01.2022 | 11:52
03:40
Göl manzaralı Ergan Dağında kayak keyfi | Video 09.01.2022 | 11:13
01:48
02:49
Kadıköy'de aracı yanan kişiyi, ailesi teselli etti | Video 09.01.2022 | 11:26
01:30
Hastanede terör estiren saldırgan yakalandı 09.01.2022 | 11:01
04:26
Yüksekova’da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti | Video 09.01.2022 | 10:34
05:42
Yüksekova'da besicilerin 'kurt' mesaisi | Video 09.01.2022 | 10:32
04:19
TEM Otoyolu'nda beyzbol sopalı taksici dehşeti | Video 09.01.2022 | 10:30
00:35
02:49
Ataşehir’de caddeyi ikiye bölen asırlık türbe | Video 09.01.2022 | 09:49
Bayburt'ta, kısmen donan Çoruh nehrinde buz kütlelerini sal gibi kullanarak nehirde ilerleyen gençler görenleri şaşırtıyor. Maceraperest gençlerden buz gibi suya düşen genç boğulma tehlikesi atlattı.