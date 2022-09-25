Video Yaşam Neşet Ertaş, ölümünün 10. yıldönümünde mezarı başında anıldı | Video
Neşet Ertaş, ölümünün 10. yıldönümünde mezarı başında anıldı | Video

Neşet Ertaş, ölümünün 10. yıldönümünde mezarı başında anıldı | Video

25.09.2022 | 11:13

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İzmir'de, 2012 yılında hayatını kaybeden 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş için Bağbaşı Mezarlığında yer alan kabri başında dua edildi.

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Babası Neşet Ertaş'ın vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında olduğunu anlatan ve acılarının yaşanmasına müsaade edilmediğin söyleyen Hüseyin Ertaş; "Babamın vefatının 10. yılında bizler yine ecdadımızın yanında onları ziyaret ediyoruz. Devlet büyüklerimiz, eş dost, akraba sağ olsunlar yalnız bırakmadılar. Acımız her zamanki gibi taze, geçmiyor. Ama sizlerin sayesinde paylaştıkça azalıyor. Acımızı yaşamamıza ne kadar müsaade etmeseler de paylaşarak yaşıyoruz" dedi. Anma törenine yurt içi ve yurt dışından çok fazla sayıda insan katılarak Ertaş'ın mezarı başında dua etti.

Ertaş için kabri başında dua edildi. Anma törenine belediye yetkilileri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, Ertaş ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

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