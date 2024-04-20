Niğde'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı | Video
Niğde’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada sürücü olan anne ve çocuğu yaralandı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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