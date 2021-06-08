Nişantaşı’nda sırf başörtülü diye şiddete uğramıştı! Tepkiler peş peşe geldi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:18
22:21
06:53
01:11
Kars’ta askeri araç kaza yaptı: 2 ölü, 2'si asker 3 yaralı! 08.06.2021 | 15:47
02:15
02:37
Ordu’da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışma anı görüntüleri ortaya çıktı! 08.06.2021 | 14:50
01:10
02:47
01:21
Antalya Alanya'da fuhuş operasyonu 2 gözaltı 08.06.2021 | 12:10
02:37
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta lüks rezidansın otoparkında korkutan yangın 08.06.2021 | 12:47
02:02
İstanbul Eyüpsultan'da taksicinin köpeğin üzerinde geçme anı kamerada 08.06.2021 | 11:38
00:55
SON DAKİKA: Trabzon’da feci trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı 08.06.2021 | 11:34
03:20
Deniz Salyası nedir? Müsilaj neden olur? 08.06.2021 | 11:09
19:42
00:41
Diyarbakır’da dev narko-terör operasyonu 08.06.2021 | 10:41
13:28
03:24
Marmara Denizi'ndeki müsilaj yoğunluğunun endişelendiren seviyesi kamerada 08.06.2021 | 09:47
02:28
Denizli'de polisten kaçarken aracıyla duvara çarpan genç kız kamerada 08.06.2021 | 08:46
00:49
Bursa'da asker konvoyunda yürekleri ağızlara getiren anlar kamerada 08.06.2021 | 08:37
02:56
İstanbul Kağıthane'de freni boşalan İETT otobüsü metro inşaatına daldı 08.06.2021 | 08:37
İstanbul Nişantaşı'ndaki Mıstık parkında İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya'nın başörtülü olduğu için önce sözlü sonra fiziki saldırıya uğraması ardından sosyal medyadan ardı ardına tepkiler geldi. İşte sırf başörtülü olduğu için şiddete maruz kalan akademisyene sosyal medyadan destek ve uğradığı şiddete tepki mesajları...