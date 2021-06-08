Video Yaşam Nişantaşı’nda sırf başörtülü diye şiddete uğramıştı! Tepkiler peş peşe geldi | Video

Nişantaşı’nda sırf başörtülü diye şiddete uğramıştı! Tepkiler peş peşe geldi | Video

Nişantaşı’nda sırf başörtülü diye şiddete uğramıştı! Tepkiler peş peşe geldi | Video
08.06.2021 | 19:02

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İstanbul Nişantaşı'ndaki Mıstık parkında İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya'nın başörtülü olduğu için önce sözlü sonra fiziki saldırıya uğraması ardından sosyal medyadan ardı ardına tepkiler geldi. İşte sırf başörtülü olduğu için şiddete maruz kalan akademisyene sosyal medyadan destek ve uğradığı şiddete tepki mesajları...

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