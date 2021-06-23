Video Yaşam Nöbetten dönen doktor, özel güvenlik görevlileri tarafından darp edildi | Video

Nöbetten dönen doktor, özel güvenlik görevlileri tarafından darp edildi | Video

Nöbetten dönen doktor, özel güvenlik görevlileri tarafından darp edildi | Video
23.06.2021 | 10:05

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İstanbul Bağcılar’da bir sitede yaşayan stajyer doktorun siparişini getiren kuryenin içeri alınmaması üzerine özel güvenlik görevlileri ile doktor arasında tartışma çıktı. 3 özel güvenlik görevlisi, doktoru cop, tekme ve yumruklarla darp etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Bağcılar'da bir sitede yaşandı. Özel bir üniversite hastanesinde stajyer doktor olarak çalışan Hamdi Arslanoğlu, nöbetten dönerek eve geldi ve internetten yemek siparişi verdi. Sitenin güvenlik görevlileri yemeği getiren kuryeden kimlik istedi. Ancak kurye kimliğini vermek istemedi. Kurye de bunun üzerine Arslanoğlu'nu telefonla arayarak güvenlik görevlilerinin kimliğini istediğini ve kendisinin vermek istemediğini söyledi. Arslanoğlu kuryeye haklı olduğunu, güvenlik görevlilerinin kimlik alma gibi bir yetkisinin olmadığını ifade etti.

Stajyer doktor Hamdi Arslanoğlu, aşağıya inerek yemeğini kendisi teslim aldı ve yukarı çıktı. Sorasında Arslanoğlu, güvenlik amiri ile telefonda görüşerek ona da kimlik sorma yetkilerinin olmadığını söyledi. Telefonda bir süre daha tartıştıktan sonra güvenlik amiri "Geliyoruz lan!" dedi. Arslanoğlu da konuşmak için aşağı indi ancak tartışma bir süre de aşağıda devam ettikten sonra 3 özel güvenlik görevlisi Arslanoğlu'nu cop, tekme ve yumruklarla darp etti. Arslanoğlu, darp raporu alarak sitenin güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.

Darp anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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