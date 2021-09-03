Video Yaşam Nuh’un Gemisi’ni araştırırken hayatını kaybeden İtalyan araştırmacı vasiyeti üzerine Ağrı'da defnedildi | Video

Nuh’un Gemisi’ni araştırırken hayatını kaybeden İtalyan araştırmacı vasiyeti üzerine Ağrı'da defnedildi | Video

Nuh’un Gemisi’ni araştırırken hayatını kaybeden İtalyan araştırmacı vasiyeti üzerine Ağrı'da defnedildi | Video
03.09.2021 | 16:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kırlangıç balığı, dişisini çekim yapan profesörden böyle korudu | Video 03:36
Kırlangıç balığı, dişisini çekim yapan profesörden böyle korudu | Video 03.09.2021 | 16:45
Nuh’un Gemisi’ni araştırırken hayatını kaybeden İtalyan araştırmacı vasiyeti üzerine Ağrı’da defnedildi | Video 04:58
Nuh’un Gemisi’ni araştırırken hayatını kaybeden İtalyan araştırmacı vasiyeti üzerine Ağrı'da defnedildi | Video 03.09.2021 | 16:05
Tüpün alev aldığını görenler kaçmaya başladı! Panik anları kamerada | Video 02:00
Tüpün alev aldığını görenler kaçmaya başladı! Panik anları kamerada | Video 03.09.2021 | 15:55
Karısını öldürmeden önce internetten cezaları araştırmış | Video 06:15
Karısını öldürmeden önce internetten cezaları araştırmış | Video 03.09.2021 | 15:35
Bodrum’da orman yangını! Söndürme çalışmaları devam ediyor | Video 02:35
Bodrum’da orman yangını! Söndürme çalışmaları devam ediyor | Video 03.09.2021 | 15:33
Boşanma aşamasında olan kadın, hamile eltisinin bulunduğu eve çilingirle girdi, ortalık karıştı | Video 07:35
Boşanma aşamasında olan kadın, hamile eltisinin bulunduğu eve çilingirle girdi, ortalık karıştı | Video 03.09.2021 | 15:25
Rus Kızılordu Korosu’ndan, Haluk Levent’e geçmiş olsun mesajı | Video 00:22
Rus Kızılordu Korosu’ndan, Haluk Levent'e geçmiş olsun mesajı | Video 03.09.2021 | 15:02
Yolun karşısına geçen kadın metrelerce savruldu, çocuğun anne feryadı yürek dağladı | Video 03:30
Yolun karşısına geçen kadın metrelerce savruldu, çocuğun "anne" feryadı yürek dağladı | Video 03.09.2021 | 14:18
Kasımpaşa’daki korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:47
Kasımpaşa'daki korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.09.2021 | 14:05
Esenyurt’ta evden kaçan teyze ve yeğenden haber alınamıyor | Video 02:52
Esenyurt’ta evden kaçan teyze ve yeğenden haber alınamıyor | Video 03.09.2021 | 13:54
Bodrum’da yangın! Söndürme çalışmaları başladı | Video 00:11
Bodrum'da yangın! Söndürme çalışmaları başladı | Video 03.09.2021 | 13:55
Kasımpaşa’da hafif ticari araç otobüs durağına böyle daldı: 1 ölü, 3’ü ağır 7 yaralı | Video 06:45
Kasımpaşa'da hafif ticari araç otobüs durağına böyle daldı: 1 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı | Video 03.09.2021 | 13:06
Ferhan Şensoy’un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki Galatasaray bayrağını gören holiganlardan saygısızlık | Video 00:53
Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki Galatasaray bayrağını gören holiganlardan saygısızlık | Video 03.09.2021 | 13:11
Kargocudan mide bulandıran hareket! Apartmana tuvaletini yaptı,siparişle temizledi | Video 02:02
Kargocudan mide bulandıran hareket! Apartmana tuvaletini yaptı,siparişle temizledi | Video 03.09.2021 | 13:07
Batman’da hareket halindeyken alev alan otomobil yandı 00:50
Batman'da hareket halindeyken alev alan otomobil yandı 03.09.2021 | 11:18
Otobüs duraklarına çarptı! 4’ü ağır 8 yaralı... 00:11
Otobüs duraklarına çarptı! 4’ü ağır 8 yaralı... 03.09.2021 | 12:07
SON DAKİKA: İstanbul Kasımpaşa’da hafif ticari araç durağa daldı! Kaza anı görüntüleri ortaya çıktı 00:50
SON DAKİKA: İstanbul Kasımpaşa'da hafif ticari araç durağa daldı! Kaza anı görüntüleri ortaya çıktı 03.09.2021 | 12:02
Avukatın karıştığı kazada 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:32
Avukatın karıştığı kazada 1 ölü, 2 yaralı | Video 03.09.2021 | 11:48
Küçük Ecrin kanseri yendi, günlüğü kitap oldu | Video 07:27
Küçük Ecrin kanseri yendi, günlüğü kitap oldu | Video 03.09.2021 | 11:20
Esra Erol’da büyük yüzleşme: Gamze, 2,5 ay sonra ailesiyle karşı karşıya 02:20
Esra Erol'da büyük yüzleşme: Gamze, 2,5 ay sonra ailesiyle karşı karşıya 03.09.2021 | 11:25

35 yıldır Nuh’un Gemisi üzerine araştırma yapmak için sık sık Doğubayazıt’a gelen 86 yaşındaki araştırmacı Angelo Palego, vasiyeti üzerine Ağrı Dağı eteklerinde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Nuh'un Gemisi'nin Ağrı Dağı'nda olduğuna inandığı için 1986 yılından beri sık sık Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine araştırma yapmak için gelen ve son 6 aydır burada bir otelde yaşayan İtalyan Araştırmacı Angelo Palego, kaldığı otelde aniden rahatsızlanınca otel görevlileri tarafından Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu kötüye giden Pelogo, Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Angelo Polego, 15 Ağustos tarihinde hayatını kaybetti.

Daha önce Ağrı Dağı eteklerine gömülmek istediğini söyleyen Angelo Palego'nun ailesi, vasiyetini yerine getirebilmek için vekalet vererek Palego'nun burada defnedilebilmesi için gerekli işlemleri başlattı. İşlemlerin ardından turizmci Murat Şahin Tarafından Erzurum'dan Doğubayazıt'a getirilen Angelo Palego'nun cenazesi vasiyeti üzerine çok sevdiği Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan mezarlığa defnedildi.

"BİR GÜN ÖLÜRSEM BENİ AĞRI DAĞI'NIN ETEKLERİNE GÖMÜN"
Arkadaşı vasıtasıyla tanıdığı Angelo Polegon'un Ağrı Dağı eteklerinde defnedilmesi için ailesinden vekalet aldığını söyleyen turizmci Murat Şahin, "Angelo Polego'yu bir arkadaşımın vasıtasıyla tanıyorum. Kendisi 1986 yılından bu yana Doğubayazıt'a gelip gidiyormuş. Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'nin araştırmasını yapıyormuş. Zaten daha önceden vasiyet etmiş. Bir gün ölürsem beni Ağrı Dağı'nın eteklerine gömün diye. Bu şahıs yaklaşık 6 aydır Doğubayazıt'taymış. Kaldığı otelde aniden rahatsızlanıyor. Otel sahipleri alıp hastaneye götürüyor. Burada Covid-19 test sonucu pozitif çıkıyor. Hastanede 7 günlük bir tedavinin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk ediliyor. Burada vefat ediyor. Benim arkadaşımın aracılığıyla ailesi bana ulaştı. Bana vermiş oldukları vekalet ile bende cenazeyi Doğubayazıt'a getirdim ve vasiyeti üzerine buraya gömdüm" ifadelerine yer verdi.

"İNANIYORUM Kİ SADECE AİLESİ DEĞİL DÜNYANIN HER TARAFINDAN İNSANLAR GELİP ANGELO POLEGO'YU ZİYARET EDECEK"
Angelo Polego'nun, insanlığın Ağrı Dağı'ndan yeryüzüne dağıldığına ve bu nedenle bu dağı kutsal gördüğünü belirten Murat Şahin, Palego'nun araştırmalarıyla ses getirdiğini ve kitaplar yazdığını vurgulayarak, "Özellikle Nuh'un Gemisi'ni araştırmak istemiş. Kendi inancına göre gemiyi buldukları zaman insanlar Nuh Tufan'ına inanacaklar, bir daha tufanların yaşanmaması için insanlar kötülük yapmaktan uzak kalacaklar. Bu şekilde dünyaya barış geleceğini söylemiş. Burada araştırmalar yapmış ve kitaplar yazmış. Burada yapmış olduğu icraatlarıyla da İtalyan basınında ses getirmiş. Ben inanıyorum ki sadece ailesi değil dünyanın her tarafından insanlar gelip Angelo Polego'yu ziyaret edecekler ve burada Ağrı Dağı'nı görecekler. Angelo Polego, Ağrı Dağı'nın kutsal bir dağ olduğuna inanıyor. Nuh'un Gemisi'nin buraya indiğine ve insanlığın yeryüzüne tekrar buradan dağıldığına inanıyor. Bu nedenle Ağrı Dağı eteklerine gömülmek istemiş" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA