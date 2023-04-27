O anlar kamerada: Motosikletle otomobil çarpıştı, sürücü savruldu | Video 27.04.2023 | 15:13 Kastamonu’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana gelen kazada Kastamonu istikametine seyir halinde olan Fahri C'nin kullandığı motosiklet, ilçe merkezinde Mustafa Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ve otomobilde bulunan bir çocuk yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.