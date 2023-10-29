Video Yaşam Off-road kulüpleri Cumhuriyetin 100. yıldönümü etkinliklerine renk kattı | Video
Off-road kulüpleri Cumhuriyetin 100. yıldönümü etkinliklerine renk kattı | Video

Off-road kulüpleri Cumhuriyetin 100. yıldönümü etkinliklerine renk kattı | Video

29.10.2023 | 09:56

Erzurum’da faaliyet gösteren Off-Road kulüpleri Cumhuriyetin 100. Yıldönümü etkinliklerine renk kattı.

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Havuzbaşı kent meydanında toplanan onlarca Off-Road üyesi araç konvoyu yaparak tarihi Aziziye Tabyalarına geçti. Araçlarından inen Off-Road gönüllüleri dev Türk bayrağı açarak Cumhuriyet coşkusu yaşadılar.

Off-Road kulüplerine motosiklet gönüllüleri de destek verdi. Şehitlik anıtını ziyaret eden Off-Road ekibi saygı duruşunda bulundu İstiklal Marşını okudu.

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