Video Yaşam Oğlunu vurduran adamı vurdu! O anlar kamerada | Video
Oğlunu vurduran adamı vurdu! O anlar kamerada | Video

Oğlunu vurduran adamı vurdu! O anlar kamerada | Video

04.01.2023 | 10:13

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Cihangir’de bir şahıs, köpeğini gezdirirken karşılaştığı adamı anahtar şeklindeki suikast silahıyla göğsünden vurdu. Dehşet anları kameralara yansırken, karaciğerinden yaralanan adam yoğun bakıma alındı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından aynı gece yakalanan saldırgan ise tutuklandı. Şahsın vurduğu adamı, oğlunun vurulmasından sorumlu tuttuğu için yaraladığı öğrenildi.

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Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Cihangir Kılıç Ali Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde köpeğini gezdirmeye çıkartan Abdürrahim G., arkadaşıyla birlikte cadde üzerine yürümeye başladı. Bir süre sonra G.'nin karşısında önceden husumet beslediği Mustafa G. çıktı. Burada şahıslar tartışan Abdürrahim G., köpeğini arkadaşına verip cebinden anahtarlık şeklinde suikast tabancasını çıkarttı. Şahıs yakın mesafeden G'.ye iki el ateş açtı. Saldırı sonucu Mustafa G. ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından saldırgan arkadaşıyla birlikte kaçarken, Mustafa G. ise kanlar içerisinde yere yığıldı.

KARACİĞERİNE SAPLANAN KURŞUNLA AĞIR YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Mustafa G.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Mermi çekirdeğinin Mustafa G.'nin karaciğerine saplandığı, ameliyata alındığı ve sonrasında yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ AYNI GECE YAKALADI
Yapılan çalışmalar sonucunda polis, saldırganın Abdürrahim G. olduğunu belirledi. Kamera görüntülerini tek tek inceleyerek iz süren Beyoğlu polisi, istihbari çalışmalar sonucunda şahsın önce Beşiktaş'a geçtiğini ardından da Sarıyer'deki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, saldırgan şahsı kaçmasına fırsat vermeden kıskıvrak yakaladı. Şahsı etkisiz hale getiren polis, üst aramasında anahtar şeklinde 2 kez ateş yapabilen suikast silahı ele geçirdi.

OĞLUNU VURDURTTUĞU İÇİN ATEŞ AÇMIŞ
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli ifadesinde vurduğunu itiraf ettiği şahsı, oğlunun vurulmasından sorumlu tuttuğu için yaraladığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Abdürrahim G., "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUİKAST SİLAHIYLA SALDIRI KAMERADA
Öte yandan dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüpheli şahsın arkadaşıyla birlikte yolda yürürken karşısına çıkan husumetlisine suikast silahı ile peş peşe ateş ettiği görülüyor. Ardından panik yaşandığı ve saldırganın kaçtığı görülüyor.

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