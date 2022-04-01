Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e: İlk ve en büyük hayranı benim! | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, uzun süredir birliktelik yaşıyordu. Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, Paris tatili sonrasında ayrıldıklarını duyurdu. Üzen haber sonrası kısa süreli bir ayrılık yaşayan ünlü çift, 14 Şubat’ta evlenmeye karar verdi. Oğuzhan Koç’un basına yansıyan evlilik teklifi, uzun süre kulisleri meşgul etti. Dün bir mekan çıkışında görüntülenen ünlü çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oğuzhan Koç, Demet Özdemir’i gazetecilerin önünde iltifat yağmuruna tuttu. Koç, “İlk ve en büyük hayranı benim” dedi. Ünlü şarkıcı, düğün tarihiyle ilgili sorularda ise gazetecilere ser verip sır vermedi. İşte ayrıntılar!