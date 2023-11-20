Video Yaşam Okulların tatil edildiği Karlıova, tamamen beyaza büründü | Video
Okulların tatil edildiği Karlıova, tamamen beyaza büründü | Video

Okulların tatil edildiği Karlıova, tamamen beyaza büründü | Video

20.11.2023 | 09:30

Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova’da geceden beri etkili olan kar yağışı, ilçenin tamamını beyaza bürüdü.

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Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'da, yaklaşık 4-5 ay sürecek olan kar çilesi başladı. Geceden beri etkisini sürdüren kar, ilçenin tamamını beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde sürücüler araçlarının üzerindeki karları temizlerken, esnaflar da işyerlerinin önünü temizledi. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ilçede vatandaşlar, kışın geçen yıllara göre erken geldiğini belirtti.

Vatandaşlardan Ahmet Kanat, ''2-3 gündür aralıksız yağmur vardı. Dün gece yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Geçen seneye göre bu sene kış erken gibi geldi. İlk önce yüksek tepelere yağdı ama şehir merkezine kar bugün düştü'' dedi.

Öte yandan Karlıova dahil 5 ilçede okullar, kar yağışı ve sağanak nedeniyle bugün tatil edildi.

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