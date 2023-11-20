Okulların tatil edildiği Karlıova, tamamen beyaza büründü | Video
Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova’da geceden beri etkili olan kar yağışı, ilçenin tamamını beyaza bürüdü.
Vatandaşlardan Ahmet Kanat, ''2-3 gündür aralıksız yağmur vardı. Dün gece yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Geçen seneye göre bu sene kış erken gibi geldi. İlk önce yüksek tepelere yağdı ama şehir merkezine kar bugün düştü'' dedi.
Öte yandan Karlıova dahil 5 ilçede okullar, kar yağışı ve sağanak nedeniyle bugün tatil edildi.
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