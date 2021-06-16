Video Yaşam Önce tozunu süpürdü, sonrada demir tezgahı sırtlayıp götürdü | Video

Önce tozunu süpürdü, sonrada demir tezgahı sırtlayıp götürdü | Video

Önce tozunu süpürdü, sonrada demir tezgahı sırtlayıp götürdü | Video
16.06.2021 | 09:09

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Kağıthane’de market önündeki demir tezgahı gözüne kestiren hırsız, güpegündüz önce fırça ile tezgahı süpürdü, sonra sırtına alarak çaldı. Hırsız Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kapalı bir marketin önünden geçen hırsız, işyerinin önündeki demir tezgahı gözüne kestirdi. Çevrede kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsız, dikkat çekmemek için kendi işyeriymiş gibi market önüne gelip tezgahın çevresini temizledi. Tezgahın altında bulunan fırçayı eline alan hırsız, demir tezgahın üzerine süpürdü.

KAMERA VAR MI DİYE BAKTI, SONRA DEMİR TEZGAHI SIRTINA ALIP ÇALDI
Kıyafetlerinin kirlenmemesi için demir tezgahı süpüren hırsız, bir süre çevrede güvenlik kamerası olup olmadığını kontrol etti. Daha sonra ise demir tezgahı sırtına alan hırsız, işyerinin önünden kaçarak uzaklaştı. Markete gelen işyeri sahibi, tezgahın olmadığını görünce güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

MARKET DIŞINDA EVDEN DE HIRSIZLIK YAPMIŞ
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri market önüne gelerek çalışmalar başlarken, market sahibi şahsın İ.B. olabileceğini ekiplere bildirdi. Ekipler yaptığı çalışmalar neticesinde hırsızın çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan İ.B. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsız İ.B. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu sırasında İ.B. Merkez Mahallesi Serpil Sokak'ta bir evden de hırsızlık yaptığını itiraf ettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan hırsız İ.B. adli makamlara sevk edildi.

HIRSIZIN DEMİR TEZGAHI ÇALDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Kağıthane'de hırsızın market önündeki demir tezgahı çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızın market önüne geldiği, daha sonra demir tezgahı ve çevresini temizlediği, sonrada sırtına alarak çaldığı görülüyor.

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