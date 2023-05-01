Önünde seyreden araca çarpıp savruldu, bariyere çarparak durabildi! O anlar kamerada | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, şans eseri 1 kişi hafif yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpma sırasında sol şeride savrulan hafif ticari araç, karşı şeride geçmekten bariyerlere çarparak kurtuldu.
Çarpma sırasında savrulan hafif ticari araç, refüjdeki çelik bariyerlere çarparak karşı şeride geçmekten kurtulurken, tekrar yolun sağına geçerek kaldırıma çarptıktan sonra durabildi. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ise görüntüler izleyenlerin adeta ağzını açık bıraktı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpma sırasında sol şeride savrulan hafif ticari araç, karşı şeride geçmekten bariyerlere çarparak kurtuldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:57
00:46
01:44
Evinin camlarını silerken 3'ncü kattan düşerek yaralandı | Video 01.05.2023 | 15:28
04:28
Adana’da damat dehşeti: 3 ölü | Video 01.05.2023 | 15:17
08:52
Şehit polis memuru Özgür Barçın, son yolculuğuna uğurlandı | Video 01.05.2023 | 13:59
03:24
02:54
01:05
İstanbul'da ulaşım işkencesi! | Video 01.05.2023 | 14:54
04:03
Sözlendiğini duyduğu sevgilisini öldüren kadın tutuklandı | Video 01.05.2023 | 13:32
01:59
Şehit polis memuru Resul Barutçu, son yolculuğuna uğurlandı | Video 01.05.2023 | 13:29
00:55
Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı | Video 01.05.2023 | 13:12
03:38
TEKNOFEST'te çocuklar uzay yolculuğu deneyimi yaşadı | Video 01.05.2023 | 11:16
04:55
00:41
Evin zemin katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı | Video 01.05.2023 | 11:08
01:58
Konya’da 4 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirildi | Video 01.05.2023 | 10:57
00:51
01:13
Eve teslim Togg'lar ilk sahipleri ile buluştu | Video 01.05.2023 | 10:27
01:04
Adana'da 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama | Video 01.05.2023 | 10:25
02:46
150 polisle 'Uşak Güvende' uygulaması gerçekleşti | Video 01.05.2023 | 09:43
05:05
Devrilen öğrenci dolu otobüste bilanço ağır oldu | Video 01.05.2023 | 09:35