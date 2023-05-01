Video Yaşam Önünde seyreden araca çarpıp savruldu, bariyere çarparak durabildi! O anlar kamerada | Video
Önünde seyreden araca çarpıp savruldu, bariyere çarparak durabildi! O anlar kamerada | Video

Önünde seyreden araca çarpıp savruldu, bariyere çarparak durabildi! O anlar kamerada | Video

01.05.2023 | 16:06

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, şans eseri 1 kişi hafif yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpma sırasında sol şeride savrulan hafif ticari araç, karşı şeride geçmekten bariyerlere çarparak kurtuldu.

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Kaza; Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Hüseyin Eren'in kullandığı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Muhammet Tufan'ın kullandığı hafif Ticari araca arkadan çarptı.

Çarpma sırasında savrulan hafif ticari araç, refüjdeki çelik bariyerlere çarparak karşı şeride geçmekten kurtulurken, tekrar yolun sağına geçerek kaldırıma çarptıktan sonra durabildi. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ise görüntüler izleyenlerin adeta ağzını açık bıraktı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpma sırasında sol şeride savrulan hafif ticari araç, karşı şeride geçmekten bariyerlere çarparak kurtuldu.

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