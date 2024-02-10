Ordu’da kamp alanında yangın: 10 yapı küle döndü, 3 çadır hasar gördü | Video
Ordu’da özel bir kamp alanında çıkan yangın sonucu 10 yapı tamamen yanarak küle dönerken, 3 tane çadır da hasar gördü.
Yangında 3 çadır da hasar görürken, can kaybı ve yaralanan olmadı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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