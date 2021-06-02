Ordu'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağışı kamerada
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Ordu'nun Kabadüz ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu nedeniyle fındık bahçeleri de zarar gördü.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dolu yağışı başladı. Aniden bastıran dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler de zor anlar yaşadı. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışının fındık bahçelerine de zarar verdiği belirtildi.