Organize suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama | Video
Malatya merkezli üç ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6’sı tutuklandı.
Düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 zanlıya ise adli kontrol uygulandı.
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