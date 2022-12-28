Oteldeki silahlı kavgada çift tabancayı art arda ateşledi: 4 yaralı | Video

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MANİSA'da bir otele gelen 3 kişi ile otel sahibinin kardeşi Ömer E. (39) arasında lobide çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Ömer E. bıçakla yaralanırken, çift tabancayla sahibi olduğu otelin lobisine koşan ağabeyi Ahmet E. (42), 3 kişiyi vurup, kaçtı. Ahmet E.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, olay otelin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Polis, Ahmet E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Serhat G. ve Ömer E.'nin tedavilerinin ardından dün taburcu edildiği, diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
OTOMOBİLİ KURŞUNLANDI ŞİKAYETİ
Olay, otelin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde otel lobisinde oturan Ömer E. (39) Birdal B., Hakan İ. ve Serhat G. arasında çıkan kavga sonucu arbede yaşandığı ve otel odasında duyduğu sesler üzerine elindeki çift tabancayla otelin lobisine koşan Ahmet E.'nin art arda ateş ettiği anlar yer aldı. Öte yandan yaşanan olaydan 1 gün önce otel sahibi Ahmet E.'nin, otomobiline kurşun sıkıldığı gerekçesiyle Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde can güvenliği olmadığı yönünde ifade verdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.