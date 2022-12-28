Video Yaşam Oteldeki silahlı kavgada çift tabancayı art arda ateşledi: 4 yaralı | Video
Oteldeki silahlı kavgada çift tabancayı art arda ateşledi: 4 yaralı | Video

Oteldeki silahlı kavgada çift tabancayı art arda ateşledi: 4 yaralı | Video

28.12.2022 | 14:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kayseri’de yılbaşı öncesinde DEAŞ’a darbe: 9 gözaltı | Video 01:12
Kayseri'de yılbaşı öncesinde DEAŞ'a darbe: 9 gözaltı | Video 28.12.2022 | 15:37
İstanbul’da fuhuş şebekesine operasyon kamerada | Video 03:41
İstanbul’da fuhuş şebekesine operasyon kamerada | Video 28.12.2022 | 15:26
İki grup birbirine girdi: Sandalyeyi kavga ettiği kişinin sırtında böyle kırdı | Video 00:09
İki grup birbirine girdi: Sandalyeyi kavga ettiği kişinin sırtında böyle kırdı | Video 28.12.2022 | 12:52
Ataşehir’de alkollü vatandaş araçların üzerine yürüdü, yol kesti | Video 00:57
Ataşehir’de alkollü vatandaş araçların üzerine yürüdü, yol kesti | Video 28.12.2022 | 12:52
Oteldeki silahlı kavgada çift tabancayı art arda ateşledi: 4 yaralı | Video 04:38
Oteldeki silahlı kavgada çift tabancayı art arda ateşledi: 4 yaralı | Video 28.12.2022 | 14:20
Takla atan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:25
Takla atan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı | Video 28.12.2022 | 14:35
Esnaf dükkan önünde pusuya yattı, hırsızı böyle kovaladı | Video 01:40
Esnaf dükkan önünde pusuya yattı, hırsızı böyle kovaladı | Video 28.12.2022 | 14:17
Müge Anlı’ya ihbar yağdı: Türkiye sapık Sinan’ı konuşuyor! Yaşlı kadınlara yapmadığını bırakmamış | Video 10:16
Müge Anlı’ya ihbar yağdı: Türkiye sapık Sinan’ı konuşuyor! Yaşlı kadınlara yapmadığını bırakmamış | Video 28.12.2022 | 13:34
Baba oğul taksiciye dehşeti yaşattı! Tekme tokat böyle dövdüler | Video 02:22
Baba oğul taksiciye dehşeti yaşattı! Tekme tokat böyle dövdüler | Video 28.12.2022 | 11:56
Müge Anlı’da Arife Gökçe’nin şüpheli kaybı! İddiaların odağındaki Mustafa Karaaslan konuştu | Video 03:45
Müge Anlı’da Arife Gökçe'nin şüpheli kaybı! İddiaların odağındaki Mustafa Karaaslan konuştu | Video 28.12.2022 | 12:03
Telefon henüz yaygınlaşmadığı günlerde Türkiye... | Video 02:38
Telefon henüz yaygınlaşmadığı günlerde Türkiye... | Video 28.12.2022 | 11:53
Bilecik’te iki otomobilin çarpışma anı kamerada 01:17
Bilecik'te iki otomobilin çarpışma anı kamerada 28.12.2022 | 11:48
’Babamın vasiyeti, ücretsiz bakım yapacağım’ diyerek, 30 klimayı söküp belediyeyi dolandırdı | Video 01:03
'Babamın vasiyeti, ücretsiz bakım yapacağım' diyerek, 30 klimayı söküp belediyeyi dolandırdı | Video 28.12.2022 | 11:26
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı | Video 00:55
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı | Video 28.12.2022 | 11:05
7.5 milyon yıllık fosilleri ayaklandırıyorlar | Video 03:42
7.5 milyon yıllık fosilleri ayaklandırıyorlar | Video 28.12.2022 | 10:28
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Aralık 2022 Çarşamba atv izle! | Video 10:41
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Aralık 2022 Çarşamba atv izle! | Video 28.12.2022 | 10:32
Bakkala giden çocuğa köpek saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 02:24
Bakkala giden çocuğa köpek saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 28.12.2022 | 10:28
Satmak istediği otomobilini ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı | Video 02:19
Satmak istediği otomobilini ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı | Video 28.12.2022 | 10:25
Mardin’de 750 polisin katımıyla Kökünü Kurutma” operasyonu: 94 gözaltı | Video 01:25
Mardin’de 750 polisin katımıyla "Kökünü Kurutma” operasyonu: 94 gözaltı | Video 28.12.2022 | 10:28
Mardin’de 750 polisin katımıyla Kökünü Kurutma” operasyonu: 94 gözaltı | Video 01:25
Mardin’de 750 polisin katımıyla "Kökünü Kurutma” operasyonu: 94 gözaltı | Video 28.12.2022 | 10:16

MANİSA'da bir otele gelen 3 kişi ile otel sahibinin kardeşi Ömer E. (39) arasında lobide çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Ömer E. bıçakla yaralanırken, çift tabancayla sahibi olduğu otelin lobisine koşan ağabeyi Ahmet E. (42), 3 kişiyi vurup, kaçtı. Ahmet E.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, olay otelin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 26 Aralık saat 03.30?da Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi?ndeki bir otelde meydana geldi. Birdal B., Hakan İ. ve Serhat G., Ahmet E.'ye ait otele geldi. Bu sırada lobide oturan Ahmet E.'nin kardeşi Ömer E. ile 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Birdal B. belinden çıkarttığı tabancayı Ömer E.'ye doğrulttu. Yaşanan arbede sırasında Ömer E., bıçakla bacağından yaralandı. Otel odasındaki Ahmet E., duyduğu sesler üzerine elindeki çift tabancayla otelin lobisine koşup, art arda ateşledi. Ahmet E., olayın ardından kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından göğsünden ağır yaralanan Birdal B., Hakan İ., Serhat G. ile Ömer E. bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, Ahmet E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Serhat G. ve Ömer E.'nin tedavilerinin ardından dün taburcu edildiği, diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

OTOMOBİLİ KURŞUNLANDI ŞİKAYETİ
Olay, otelin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde otel lobisinde oturan Ömer E. (39) Birdal B., Hakan İ. ve Serhat G. arasında çıkan kavga sonucu arbede yaşandığı ve otel odasında duyduğu sesler üzerine elindeki çift tabancayla otelin lobisine koşan Ahmet E.'nin art arda ateş ettiği anlar yer aldı. Öte yandan yaşanan olaydan 1 gün önce otel sahibi Ahmet E.'nin, otomobiline kurşun sıkıldığı gerekçesiyle Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde can güvenliği olmadığı yönünde ifade verdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA