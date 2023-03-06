Otomobil metrelerce takla atarak durabildi! Feci kaza kamerada | Video
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kontrolden çıkan otomobil metrelerce takla atarak durabildi.
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