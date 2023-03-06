Otomobil metrelerce takla atarak durabildi! Feci kaza kamerada | Video 06.03.2023 | 14:56 Diyarbakır’ın Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kontrolden çıkan otomobil metrelerce takla atarak durabildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre kaza, merkez Sur ilçesi Diyarbakır-Mardin karayolu Çarıklı Mahallesi hayvan pazarı civarında meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşıp taklalar atarak metrelerce sonra durabildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerin sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Otomobilin plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemedi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü ola yerinde ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.