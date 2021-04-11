Video Yaşam Otomobil üzüm bağına uçtu: 3 ölü. Feci kaza kamerada | Video

Otomobil üzüm bağına uçtu: 3 ölü. Feci kaza kamerada | Video

Otomobil üzüm bağına uçtu: 3 ölü. Feci kaza kamerada | Video
11.04.2021 | 14:33

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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki menfeze çarpıp, üzüm bağına uçtu. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Manisa'nın Ahmetli ilçesinden E-96 Karayolu Dereköy Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Ahmet Doğan Sarıkaya (39) idaresindeki 41 NH 802 plakalı otomobil, İzmir-Ankara E-96 karayolu Dereköy Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki menfeze çarpıp üzüm bağına girdi. Hurdaya dönen aracı görenlerin ekiplere haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve AKS ekipleri intikal ederken, AKS ekipleri tarafından otomobil içerisinden çıkarılan Ahmet Doğan Sarıkaya (39), Nuri Palabıyık (39) ve Oya Palabıyık'ın (36) hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde hızla gelen otomobilin hakimiyetinin kaybolması sonucu sert bir şekilde menfeze çarpması ve ardından yoğun bir toz bulutunun oluştuğu ve çevredeki insanların kaza yerine koşuşmaları gözüküyor.

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