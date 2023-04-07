Video Yaşam Otomobilin üstüne kaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden Pınar öğretmen son yolculuğuna uğurlandı | Video
Otomobilin üstüne kaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden Pınar öğretmen son yolculuğuna uğurlandı | Video

Otomobilin üstüne kaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden Pınar öğretmen son yolculuğuna uğurlandı | Video

07.04.2023 | 15:38

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde otomobilin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden ve 8 ay önce evlenen Pınar Kılıç, gözyaşlarına arasında toprağa verildi.

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Olay, dün Saimbeyli-Feke kara yolunda meydana gelmişti. Heyelanla Yamaçtan kopan kaya, bu sırada yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde bulunduğu 01 AJN 537 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada, sürücü Dilek Altıparmak (32) ile Pınar Kılıç (29), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Topak yaşamını yitirdi. Öğretmenlerin 3'ü Kozan ilçesinde toprağa verildi. Sınıf öğretmeni Pınar Kılıç'ın cenazesi ise Adana Buruk Mezarlığı'na getirildi. Geçen yıl Ağustos ayında matematik öğretmeni Muhammet Ali ile evlenen Pınar öğretmen için cenaze töreni düzenledi. Muhammet Ali öğretmen, eşine tabutunu okşayarak veda etti. Baba Atila Özdemir cenaze töreninde güçlükle ayakta durabilirken anne Şükrüye ise kızının cenazesinin ardından "şehidim" diyerek gözyaşı döktü. 8 aylık evli olan Pınar öğretmenin naaşı kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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