Otomobille çarpışan hafif ticari araç beyaz eşya dükkanına böyle daldı | Video
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari aracın beyaz eşya dükkanına girdiği anlar güvenlik kamerası yansıdı.
Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın dükkana girdiği ve araç sürücüsünün telefonla kazayı bir yakınına bildirdiği yer alıyor.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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