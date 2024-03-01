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Otomobille çarpışan hafif ticari araç beyaz eşya dükkanına böyle daldı | Video

Otomobille çarpışan hafif ticari araç beyaz eşya dükkanına böyle daldı | Video

01.03.2024 | 08:38

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari aracın beyaz eşya dükkanına girdiği anlar güvenlik kamerası yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Engin Uçar idaresindeki hafif ticari araç caddede seyir halindeyken ters istikametten yola çıkmaya çalışan S.D. iaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç beyaz eşya dükkanına daldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada sürücüler hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın dükkana girdiği ve araç sürücüsünün telefonla kazayı bir yakınına bildirdiği yer alıyor.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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