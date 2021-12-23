Palandöken geçidinde nefes kesen kar mücadelesi | Video

Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 bin 885 rakımlı Palandöken geçidinde karla mücadele çalışması yaptı. Kar savurma aracı şarampole devrilince iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

Ağır kış şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla mücadele ekipleri zor şartlarda çalışmalarını sürdürüyorlar. Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri bir haftadır kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Erzurum -Tekman karayolu Palandöken geçidini ulaşıma açtı. Kar savurma aracı ve greyderlerle sürdürülen karla mücadele çalışmaları sırasında kar savurma aracı yolda kar temizliği yaparken şarampole yan yattı. Ekiplerin desteğiyle şarampolden çıkarılan kar savurma aracı karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.Çalışmaları yerinde incelemek üzere gelen Karayolları Bölge Müdürlüğü yöneticilerinin yer aldığı pikap ta karlı yolda kaldı. Küreklerle açılan yolda pikap iş makinelerinin desteği ile kurtarıldı.