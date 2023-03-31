Park halindeyken yanmaya başlayan araç hurdaya döndü | Video
Denizli’de park halinde bulunan SUV araç, alev alev yandıktan sonra demir yığınına döndü.
İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı otomobile müdahale etmeye başladı. Bu sırada güvenlik güçleri ise çevrede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlemlerini aldı. Ekiplerin müdahalesi sonrası aracı saran yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarıyla birlikte hurdaya dönen araç çekici ile kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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