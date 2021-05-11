Pasaport gerçek isim sahte! 25’nci girişte yakayı ele verdi

Hakkında çeşitli uyuşturucu suçlarından arama kararı bulunan Hamit T., başkasının adına düzenlenmiş gerçek bir pasaportla Türkiye’ye giriş yaparken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Aynı pasaportla 24 kez Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen Hamit T., cezaevine gönderildi.

Son dönemde sahte belgelerle seyehat eden kişilere yönelik yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çeken İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye gelen Hamid Namıan pasaport kontrolünden geçtiği sırada beyan ettiği İran pasaportundan şüphelendi.

Bunun üzerine Namıan'ı incelemeye alan ekipleri yaptıkları incelemede pasaportu İran'dan 20 bin dolar rüşvet vererek aldığını ve gerçek isminin ise Türk vatandaşı Hamit T., olduğunu belirledi.