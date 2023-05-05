Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video
Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklarda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.
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