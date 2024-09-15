Pendik'te İETT şoförü çileden çıktı! Arbede anları kamerada | Video
Pendik'te İETT otobüsü şoförü ile yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İETT şoförü, kendisine "Seni delerim" diyen gence "4'te bindim bu arabaya daha bir simit yemedim. Psikolojim bozuldu. Hadi delsene beni" diyerek gencin boğazını sıktı. O anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:45
Pendik'te İETT şoförü çileden çıktı! Arbede anları kamerada | Video 15.09.2024 | 08:42
02:58
01:22
Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli kaza yaptı: 2 yaralı | Video 14.09.2024 | 13:52
04:33
Şehit Ayşenur Ezgi Eygi'ye baba ocağında dualarla veda 14.09.2024 | 13:17
10:19
Aşiret düğününde geline 2 kilo altın, damada 15 milyon TL takıldı | Video 14.09.2024 | 11:40
00:49
00:24
Aranan şahıslara yönelik operasyonda 74 aranan şahıs yakalandı | Video 14.09.2024 | 10:36
00:13
Park halindeki araca çarptı, hiçbir şey olamamış gibi böyle kaçtı | Video 14.09.2024 | 10:18
00:57
00:11
02:59
01:33
01:49
Bursa'da kontrolden çıkan motokurye bariyerlere girdi: 1 ölü | Video 14.09.2024 | 08:40
00:40
Beyoğlu’nda İETT otobüsünde korkutan yangın | Video 14.09.2024 | 08:40
08:28
01:32
400 bin lira dolandırıp kayıplara karıştılar | Video 13.09.2024 | 15:16
00:39
Kahramanmaraş’ta 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 13.09.2024 | 15:09
04:13
SON DAKİKA | Narin Güran'ın babası Arif Güran'dan ilk açıklama! 13.09.2024 | 15:33
00:59
Serik İlçesinde Jandarma ekiplerince 45 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi 13.09.2024 | 15:28