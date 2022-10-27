Pendik'te kadına şiddet! Görüntüler tepki gördü, şikayetçi olmadı | Video

PENDİK Kurtköy'de Gökhan B. adlı kişi sitenin asansörü önünde yanındaki kadını feci şekilde dövdü. Görüntüler tepki çekerken kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay Pendik Kurtköy'deki bir sitede dün akşam saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde Gökhan B., yabancı uyruklu Sebahat O. ile dairesinde alkol aldı. Gökhan B. ile daireden çıkarak asansöre binen Sebahat O. asansörde baygınlık geçirdi. Asansör zemin kata geldiğinde baygın durumdaki kadını ayağa kaldırmaya çalışan Gökhan B. başaramayınca da kadını tekme tokat dövdü. Kadını yerde sürükleyerek yeniden asansöre götüren Gökhan B. otopark katına inerek kadını otomobiline bindirip siteden ayrıldı. Darbedilen kadının şikayetçi olmadığı öğrenilirken feci dayak güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.