Video Yaşam Pendik’te köpek ve sahibine sopalı saldırı kamerada | Video
Pendik’te köpek ve sahibine sopalı saldırı kamerada | Video

Pendik’te köpek ve sahibine sopalı saldırı kamerada | Video

08.12.2021 | 11:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pendik’te köpek ve sahibine sopalı saldırı kamerada | Video 00:48
Pendik’te köpek ve sahibine sopalı saldırı kamerada | Video 08.12.2021 | 11:13
New York’taki Türk Evi’nde Türk kahvesi belgeseli | Video 06:40
New York’taki Türk Evi’nde Türk kahvesi belgeseli | Video 08.12.2021 | 10:57
İstanbul’da korku dolu anlar: Motosikletli saldırganlar işyerine kurşun yağdırdı | Video 00:43
İstanbul’da korku dolu anlar: Motosikletli saldırganlar işyerine kurşun yağdırdı | Video 08.12.2021 | 10:57
Müge Anlı bugün canlı izle: 8 Aralık 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı’da akılamaz olay; Hem kocasından hem altınlarından oldu 11:16
Müge Anlı bugün canlı izle: 8 Aralık 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'da akılamaz olay; Hem kocasından hem altınlarından oldu 08.12.2021 | 10:41
İstanbul Zeytinburnu’nda markette yaşanan dolandırıcılık kamerada 02:22
İstanbul Zeytinburnu'nda markette yaşanan dolandırıcılık kamerada 08.12.2021 | 10:19
İstanbul Avcılar’da bekçi kulübesi yandı, kimlikleri için üzüldü 01:23
İstanbul Avcılar'da bekçi kulübesi yandı, kimlikleri için üzüldü 08.12.2021 | 10:19
İstanbul’da organ ticareti operasyonu: Ortadoğu kökenli 10 şüpheli yakalandı | Video 02:28
İstanbul'da organ ticareti operasyonu: Ortadoğu kökenli 10 şüpheli yakalandı | Video 08.12.2021 | 09:55
Köpek dövüştürenler jandarma ekiplerince yakalandı | Video 00:38
Köpek dövüştürenler jandarma ekiplerince yakalandı | Video 08.12.2021 | 09:55
Beyoğlu’nda trafik ışıklarında silahlı saldırı kamerada | Video 01:06
Beyoğlu’nda trafik ışıklarında silahlı saldırı kamerada | Video 08.12.2021 | 09:30
Yola çıkan at trafik kazasına neden oldu, kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:43
Yola çıkan at trafik kazasına neden oldu, kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video 08.12.2021 | 09:21
Beyoğlu’nda korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi | Video 02:10
Beyoğlu’nda korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi | Video 08.12.2021 | 09:18
İstanbul merkezli 7 ilde büyük operasyon | Video 01:10
İstanbul merkezli 7 ilde büyük operasyon | Video 08.12.2021 | 09:06
Doğum günü kutlamasından gelirken alt geçide uçan araçta feci şekilde can verdi | Video 03:58
Doğum günü kutlamasından gelirken alt geçide uçan araçta feci şekilde can verdi | Video 08.12.2021 | 08:55
Sosyal medyada uyuşturucuyu özendirenlere şafak operasyonu | Video 00:50
Sosyal medyada uyuşturucuyu özendirenlere şafak operasyonu | Video 08.12.2021 | 08:55
Pendik’te katliam gibi kaza: Otomobilden fırladı, iki araç arasında kalıp feci şekilde can verdi | Video 02:17
Pendik’te katliam gibi kaza: Otomobilden fırladı, iki araç arasında kalıp feci şekilde can verdi | Video 08.12.2021 | 08:55
Polatlı’da iş yeri sahibiyle saldırganlar arasında bıçaklı ve sopalı kavga kamerada | Video 02:47
Polatlı'da iş yeri sahibiyle saldırganlar arasında bıçaklı ve sopalı kavga kamerada | Video 08.12.2021 | 08:55
Bodrum’da pes dedirten olay! Kıyafeti kirli diye otobüsün koltuğuna oturtmadı | Video 01:31
Bodrum'da pes dedirten olay! Kıyafeti kirli diye otobüsün koltuğuna oturtmadı | Video 08.12.2021 | 08:54
Bodrum’da dolmuşta tartışma: “Sen bu elbiseyle koltuğa oturamazsın” | Video 01:31
Bodrum’da dolmuşta tartışma: “Sen bu elbiseyle koltuğa oturamazsın” | Video 08.12.2021 | 00:06
Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma kararını verdi! Esra Erol’da kararını açıkladı: Çocuğumu aldıracağım! | Video 20:07
Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma kararını verdi! Esra Erol’da kararını açıkladı: Çocuğumu aldıracağım! | Video 07.12.2021 | 19:30
Gaziantep’te akılalmaz ölüm! 5 yaşındaki Aleyna kurtarılamadı 00:45
Gaziantep'te akılalmaz ölüm! 5 yaşındaki Aleyna kurtarılamadı 07.12.2021 | 16:18

Pendik’te köpeğiyle sokakta gezen bir vatandaş ile 3 kişi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri eline aldığı sopayla hem köpeğe hem de köpeğin sahibine vurdu. Köpeğin de sopalı şahsa saldırdığı kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. O anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, sokakta ipe bağlı köpeği ile gezen bir vatandaş ile 3 kişi arasında iddiaya göre köpeğin havlaması ile çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 3 şahıs, yere düşen kişiye tekme yumruk ve sopayla vurarak saldırdı. Sopalı şahıs hem köpeğin sahibine hem de köpeğe sopa ile art arda vurdu. Sopalı şahıs, köpeğin kendisine saldırmasıyla geri çekildi. Tekme yumruk ve sopanın havada uçuştuğu kavga vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA