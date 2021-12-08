Pendik’te köpek ve sahibine sopalı saldırı kamerada | Video

Pendik’te köpeğiyle sokakta gezen bir vatandaş ile 3 kişi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri eline aldığı sopayla hem köpeğe hem de köpeğin sahibine vurdu. Köpeğin de sopalı şahsa saldırdığı kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. O anlar kameraya yansıdı.

Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, sokakta ipe bağlı köpeği ile gezen bir vatandaş ile 3 kişi arasında iddiaya göre köpeğin havlaması ile çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 3 şahıs, yere düşen kişiye tekme yumruk ve sopayla vurarak saldırdı. Sopalı şahıs hem köpeğin sahibine hem de köpeğe sopa ile art arda vurdu. Sopalı şahıs, köpeğin kendisine saldırmasıyla geri çekildi. Tekme yumruk ve sopanın havada uçuştuğu kavga vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.