Pendik'te taksiciyle yolcu arasındaki para tartışması kamerada | Video
Maltepe'den Pendik'e ticari taksi ile giden bir yolcu, 358 lira tutan ücreti 'cüzdanımı kaybettim' yalanını söyleyerek ödemedi. Ticari taksi şoförü ise yolcuya, 'Haram zıkkım olsun. Sizin gibi insanları almaya da korkuyoruz" diyerek sitem etti. O anlar taksicinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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