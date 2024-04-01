Pendik’te yol ortasında bıçakla tehdit savuran minibüs şoförü yakalandı | Video 01.04.2024 | 10:51 Pendik’te servis şoförünü bıçakla tehdit eden, kendisini uyaran kadına ise tekme atan minibüs şoförü yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Pendik'te 30 Mart 2024 tarihinde, hatlı minibüs şoförü ile servis minibüsü şoförü arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı. Elinde bıçak bulunduran minibüs şoförü tartıştığı şoförün yanına bıçak ile giderek tartışmaya devam etti. Bıçaklı şahıs, kendisini sakinleştirmeye çalışan kadına da tekme attı.Polis ekipleri, görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde, bir yolcu minibüsünün sevk ve idaresini sağlayan E.B. isimli şahsın, yol verme nedeniyle tartıştığı farklı bir araç sürücüsünü bıçak ile tehdit ettiği belirlendi. Kendisini olay yerinden uzaklaştırmaya çalışan kadına tekme atan şüpheli şahıs aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlendi ve olayda kullandığı bıçak ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.B. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.