Pendik’te yol ortasında bıçakla tehdit savuran minibüs şoförü yakalandı | Video
Pendik’te servis şoförünü bıçakla tehdit eden, kendisini uyaran kadına ise tekme atan minibüs şoförü yakalandı.
Polis ekipleri, görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde, bir yolcu minibüsünün sevk ve idaresini sağlayan E.B. isimli şahsın, yol verme nedeniyle tartıştığı farklı bir araç sürücüsünü bıçak ile tehdit ettiği belirlendi. Kendisini olay yerinden uzaklaştırmaya çalışan kadına tekme atan şüpheli şahıs aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlendi ve olayda kullandığı bıçak ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.B. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
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