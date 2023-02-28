Video Yaşam Plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı | Video
Plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı | Video

Plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı | Video

28.02.2023 | 08:37

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı.

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