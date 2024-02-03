Polis işyerindeki çelik kasada 4 tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirdi | Video
Samsun'da polis bir işyerindeki çelik kasada yaptığı aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 256 adet tabanca mermisi ve 195 adet sentetik ecza ele geçirdi.
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