Polis işyerindeki çelik kasada 4 tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirdi | Video 03.02.2024 | 13:21 Samsun'da polis bir işyerindeki çelik kasada yaptığı aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 256 adet tabanca mermisi ve 195 adet sentetik ecza ele geçirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde bir işyerine operasyon düzenledi. KOM polisi işyerindeki çelik para kasasında yaptığı araştırmada, 4 adet ruhsatsız tabanca, 256 adet tabanca mermisi ve 195 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.