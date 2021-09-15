Video Yaşam Polislere kapıyı açmayan kadının evindeki kokuların sebebi herkesi şoke etti | Video

Polislere kapıyı açmayan kadının evindeki kokuların sebebi herkesi şoke etti | Video

Polislere kapıyı açmayan kadının evindeki kokuların sebebi herkesi şoke etti | Video
15.09.2021 | 14:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Marketlerdeki fahiş fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara açtı | Video 05:04
Marketlerdeki fahiş fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara açtı | Video 15.09.2021 | 14:34
Polislere kapıyı açmayan kadının evindeki kokuların sebebi herkesi şoke etti | Video 04:33
Polislere kapıyı açmayan kadının evindeki kokuların sebebi herkesi şoke etti | Video 15.09.2021 | 14:37
Arda Turan’ın davası Burak Yılmaz’ın tanık olarak dinlenmesi için ertelendi | Video 04:56
Arda Turan’ın davası Burak Yılmaz’ın tanık olarak dinlenmesi için ertelendi | Video 15.09.2021 | 14:22
Mahallede bulunan tabelayı aracına yükleyen hurdacıya şoku yaşatan teyze: “Emanete sahip çıktım” | Video 02:13
Mahallede bulunan tabelayı aracına yükleyen hurdacıya şoku yaşatan teyze: “Emanete sahip çıktım” | Video 15.09.2021 | 14:03
Saldırmaya çalıştığı yetmedi, tehditler savurdu | Video 00:41
Saldırmaya çalıştığı yetmedi, tehditler savurdu | Video 15.09.2021 | 14:03
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden anlamlı yangın belgeseli | Video 07:40
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden anlamlı yangın belgeseli | Video 15.09.2021 | 13:54
Tostçu Mahmut, hayatını kaybettiği trafik kazasından dakikalar önce bu videoyu paylaşmış | Video 01:05
Tostçu Mahmut, hayatını kaybettiği trafik kazasından dakikalar önce bu videoyu paylaşmış | Video 15.09.2021 | 13:37
Kız kardeşinin videosunda gördüğü 13 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak kamerada | Video 04:10
Kız kardeşinin videosunda gördüğü 13 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak kamerada | Video 15.09.2021 | 13:28
Ankara’da iki örgütün kanlı hesaplaşmasına operasyon! İşte dehşet anları | Video 02:48
Ankara'da iki örgütün kanlı hesaplaşmasına operasyon! İşte dehşet anları | Video 15.09.2021 | 13:26
Ters şeritte ilerleyen kamyonet tehlike saçtı | Video 00:19
Ters şeritte ilerleyen kamyonet tehlike saçtı | Video 15.09.2021 | 13:11
Giresun’da aç kalıp mahalleye inen ayı güvenlik kamerasında | Video 00:12
Giresun'da aç kalıp mahalleye inen ayı güvenlik kamerasında | Video 15.09.2021 | 13:11
Markette uyuşturucu ve sahte alkol satan kardeşlere suçüstü | Video 02:44
Markette uyuşturucu ve sahte alkol satan kardeşlere suçüstü | Video 15.09.2021 | 12:59
Las Vegas’ın ünlü şefleri Türk lezzetleri için yarıştı | Video 02:11
Las Vegas’ın ünlü şefleri Türk lezzetleri için yarıştı | Video 15.09.2021 | 12:59
Bahçelievler’de yol çöktü vatandaşlar yürüyerek işe gitmek zorunda kaldı | Video 05:17
Bahçelievler’de yol çöktü vatandaşlar yürüyerek işe gitmek zorunda kaldı | Video 15.09.2021 | 11:51
Pendik’te otobüs durağını teğet geçip üst geçide çarpan otomobil kamerada | Video 02:27
Pendik’te otobüs durağını teğet geçip üst geçide çarpan otomobil kamerada | Video 15.09.2021 | 11:51
Doğu Roma İmparatorluğu’nun gözdesi olan kentte, asırlardır keşfedilmeyi bekleyen cevher | Video 07:24
Doğu Roma İmparatorluğu'nun gözdesi olan kentte, asırlardır keşfedilmeyi bekleyen cevher | Video 15.09.2021 | 11:39
Şanlıurfa’da cansız mankeni çaldılar | Video 00:15
Şanlıurfa'da cansız mankeni çaldılar | Video 15.09.2021 | 11:51
Korkutan kuraklık! Kozan Barajı’nda su seviyesi yüzde 40 düştü | Video 04:14
Korkutan kuraklık! Kozan Barajı'nda su seviyesi yüzde 40 düştü | Video 15.09.2021 | 11:39
Müge Anlı’da gündeme gelen Ahmet Çetin’in cesedi bulunmuştu! Gençten geriye bu görüntüler kaldı | Video 00:55
Müge Anlı'da gündeme gelen Ahmet Çetin'in cesedi bulunmuştu! Gençten geriye bu görüntüler kaldı | Video 15.09.2021 | 11:25
Çetelere silah satan çeteye suçüstü! 23 gözaltı | Video 01:44
Çetelere silah satan çeteye suçüstü! 23 gözaltı | Video 15.09.2021 | 11:02

Bolu’da geçtiğimiz ay kötü koku şikayeti üzerine gelen polislere kapıyı açmayan kadının evine evine savcılık izniyle giren ekipler, evden 50 adet kedi çıkardı. Kötü şartlarda bakılan kediler tedavileri için hayvan hastanesine götürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Borazanlar mahallesi Şemsi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında çok sayıda kediyle yaşayan Sevim Kuşçu'nun evinden kötü kokular gelmesi ve kapıyı açmaması üzerine geçtiğimiz ay komşuları hayatından endişe ederek durumu 112 Acil Yardım hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Sağlık, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kuşçu'nun evinden çıkan kötü kokuların apartmana yayılması sebebiyle zor anlar yaşayan apartman sakinleri ile ekipler yaşlı kadının yaşadığı eve gitti.

ŞİKAYET ÜZERİNE GELEN POLİSLERE KAPIYI AÇMADI
Hayatından endişe edilen Kuşçu ile irtibat kurmayı başaran ekipler kokudan dolayı apartmanda yaşayanların şikayetçi olduğunu belirterek kadından kapıyı açmasını istedi. Veteriner İşleri Müdürü, polis ve sağlık ekiplerinin dakikalar süren ikna çabalarına rağmen Kuşçu evin kapısını açmadı. Kuşçu'yu kapıyı açmakta ikna edemeyen ekipler, savcılıktan Kuşçu'nun evine giriş izni alınarak girilmesi için olay yerinden ayrıldı.

1 AY SONRA GİRİLEN EVDEN 50 KEDİ ÇIKTI
Kuşçu'nun evine girebilmek için savcıdan izin alan ekipler dün akşam saatlerinde kadının evine giderek çilingir yardımıyla içeri girdi. Eve giren Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ve sağlık ekipleri, kedi pisliği içerisinde kalan evde 50 kediyle karşılaştı. Kötü şartlarda bakılan kediler kafeslere konularak itfaiyenin merdiveniyle balkondan indirilerek Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA