Polisten sigara kaçakçılarına dev operasyon | Video

Kayseri'de 10 milyon makaron 5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Kayseri'de bir depoya TIR'dan kaçak tütün indiren 4 kişi yakalanırken, depodaki bandrolsüz 10 milyon makaron ile 5 ton tütüne el konuldu.

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılarını suçüstü yakaladı. Merkez Melikgazi İlçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoya TIR'dan kaçak tütün ürünleri indirildiği bilgisini alan polis, baskın yaptı. 4 şüpheliyi suçüstü yakalayan polis, depoda yaptığı aramada ise 10 milyon makaron ile 5 ton kaçak tütün ele geçirildi. Makaronların piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu belirtilirken 4 kaçakçı ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.