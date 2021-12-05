Video Yaşam Polisten sigara kaçakçılarına dev operasyon | Video
Polisten sigara kaçakçılarına dev operasyon | Video

Polisten sigara kaçakçılarına dev operasyon | Video

05.12.2021 | 16:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Polisten sigara kaçakçılarına dev operasyon | Video 02:17
Polisten sigara kaçakçılarına dev operasyon | Video 05.12.2021 | 16:42
Sel suları dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’nda denizin rengini değiştirdi | Video 04:11
Sel suları dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nda denizin rengini değiştirdi | Video 05.12.2021 | 16:05
Bolu’da AVM’de ortalık karıştı! Masa ve sandalyelerin havada uçtuğu kavga kamerada | Video 02:25
Bolu'da AVM'de ortalık karıştı! Masa ve sandalyelerin havada uçtuğu kavga kamerada | Video 05.12.2021 | 15:59
Direğe çarpınca aracın yarısı metrelerce uzağa uçtu! Feci kaza kameraya böyle yansıdı | Video 02:02
Direğe çarpınca aracın yarısı metrelerce uzağa uçtu! Feci kaza kameraya böyle yansıdı | Video 05.12.2021 | 15:59
Yakıtı biten aracı diğer aracın kaputuna oturup ayakları ile ittiler | Video 00:14
Yakıtı biten aracı diğer aracın kaputuna oturup ayakları ile ittiler | Video 05.12.2021 | 15:52
Bodrum’daki sağanak yağmur sonrası temizlik çalışmaları başladı | Video 01:31
Bodrum’daki sağanak yağmur sonrası temizlik çalışmaları başladı | Video 05.12.2021 | 15:09
Uyuşturucu serasında suçüstü! Düzeneklerle yakalandılar | Video 01:26
Uyuşturucu serasında suçüstü! Düzeneklerle yakalandılar | Video 05.12.2021 | 15:07
Van Gölü’nde korkunç görüntüler! 2 kilometrelik çekilme meydana geldi | Video 01:47
Van Gölü'nde korkunç görüntüler! 2 kilometrelik çekilme meydana geldi | Video 05.12.2021 | 14:32
4 kişinin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:03
4 kişinin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 05.12.2021 | 14:21
AVM savaş alanına döndü! İki grubun kavgasında masa ve sandalyeler havada uçtu | Video 02:26
AVM savaş alanına döndü! İki grubun kavgasında masa ve sandalyeler havada uçtu | Video 05.12.2021 | 13:33
Osmaniye’deki yeğen cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:04
Osmaniye’deki yeğen cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 05.12.2021 | 12:59
Kavga edip hırslandı, sinirini park halindeki otomobilden çıkardı | Video 00:43
Kavga edip hırslandı, sinirini park halindeki otomobilden çıkardı | Video 05.12.2021 | 12:59
Bağcılar’da büyük patlama: Yol çöktü | Video 00:24
Bağcılar’da büyük patlama: Yol çöktü | Video 05.12.2021 | 12:57
Burdur’da hafif ticari araç, TIR’a arkadan çarptı: 4 ölü | Video 02:45
Burdur'da hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: 4 ölü | Video 05.12.2021 | 11:57
SON DAKİKA: Bağcılar’da korku dolu anlar! Çatı katında doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı! | Video 03:32
SON DAKİKA: Bağcılar'da korku dolu anlar! Çatı katında doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı! | Video 05.12.2021 | 12:20
Ordu’da 3 küçük çocuk galeriden çaldıkları arabayla İstanbul’da yakalandı! Hırsızlığın sebebi şoke etti... | Video 05:10
Ordu'da 3 küçük çocuk galeriden çaldıkları arabayla İstanbul'da yakalandı! Hırsızlığın sebebi şoke etti... | Video 05.12.2021 | 12:11
İstanbul’da ganyan bayiinde silahlı soygun kamerada | Video 01:01
İstanbul'da ganyan bayiinde silahlı soygun kamerada | Video 05.12.2021 | 11:57
Musluk hırsızları yakalandı | Video 02:50
Musluk hırsızları yakalandı | Video 05.12.2021 | 11:28
Silahlı gaspçılar yakalandı | Video 00:45
Silahlı gaspçılar yakalandı | Video 05.12.2021 | 11:29
Üsküdar Çamlıca Kulesi sise büründü | Video 02:18
Üsküdar Çamlıca Kulesi sise büründü | Video 05.12.2021 | 11:25

Kayseri'de 10 milyon makaron 5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kayseri'de bir depoya TIR'dan kaçak tütün indiren 4 kişi yakalanırken, depodaki bandrolsüz 10 milyon makaron ile 5 ton tütüne el konuldu.

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılarını suçüstü yakaladı. Merkez Melikgazi İlçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoya TIR'dan kaçak tütün ürünleri indirildiği bilgisini alan polis, baskın yaptı. 4 şüpheliyi suçüstü yakalayan polis, depoda yaptığı aramada ise 10 milyon makaron ile 5 ton kaçak tütün ele geçirildi. Makaronların piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu belirtilirken 4 kaçakçı ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA