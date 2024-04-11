Pompalı tüfekle bayram kutlayan şahıs gözaltına alındı | Video 11.04.2024 | 14:35 Ramazan Bayramı'nın ilk gününü pompalı tüfekle defalarca ateş ederek kutlayan şahıs gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çekmeköy'de bir vatandaş dün bayram sevincini pompalı tüfekle ateş ederek kutladı. Bütün sevenlerine iyi bayramlar dileyerek defalarca pompalı tüfekle ateş edip o anları sosyal medyaya yükleyen şahıs emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, Alemdağ Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.