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OTOMATİK OYNAT
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Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 7 patlama | Video 22.09.2022 | 00:20
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Gurbetçinin evini soyan hırsız tutuklandı | Video 21.09.2022 | 16:44
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Son Dakika: Denizli'de helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var | Video 21.09.2022 | 16:36
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İntihara teşebbüs eden kadını, jandarma ölümün kıyısından aldı | Video 21.09.2022 | 16:05
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Büyükçekmece’de arabamı çizdin dediği adamı tekme tokat dövdüler | Video 21.09.2022 | 15:40
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Kadıköy'de 10 saniyede motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 21.09.2022 | 15:23
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Kırklareli’nde narkotik denetimi: 8 gözaltı | Video 21.09.2022 | 15:24
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Nesli tükenmekte olan su samurları Silivri'de böyle görüntülendi | Video 21.09.2022 | 14:19
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Hatay'da hortum korkuttu! İşyeri, kulübe ve ağaçlara zarar verdi | Video 21.09.2022 | 14:19
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Bayrampaşa’da 5 milyon 200 bin dolarlık dolandırıcılık iddiası | Video 21.09.2022 | 14:40
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Bayrağa selam veren judocu Ahmet: "Bayrağımızı bırakıp geçemedim" | Video 21.09.2022 | 14:40
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 kez patlama meydana gelirken, Eylül ayındaki patlama sayısı 12'e yükseldi.