Video Yaşam Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 7 patlama | Video
Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 7 patlama | Video

Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 7 patlama | Video

22.09.2022 | 00:20

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Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 kez patlama meydana gelirken, Eylül ayındaki patlama sayısı 12'e yükseldi.

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