Video Yaşam Refüje çarpan tır, tozu dumana katıp böyle yan yattı | Video

Refüje çarpan tır, tozu dumana katıp böyle yan yattı | Video

Refüje çarpan tır, tozu dumana katıp böyle yan yattı | Video
20.10.2020 | 18:19

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Burdur’un Bucak ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan tır, yol kenarındaki refüje çarptı çarptı. Ortalığın toz duman olduğu kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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Kaza, 18 Ekim Pazar günü Antalya-Burdur karayolunda meydana geldi. Tır sürücüsü Ahmet Z., direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı. Tırın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, direksiyon hakimiyetini kaybeden tırın bariyerlere çarptığı, çarpmanın şiddetiyle de ortalığın bir anda toza bulandığı görülüyor.

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