Refüje çarparak takla atan minibüs karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Denizli'nin Tavas ilçesinde minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti. Minibüs sürücüsü kazada sıkıştığı yerde hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulunan 1 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.