Video Yaşam Refüje çarparak takla atan minibüs karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Refüje çarparak takla atan minibüs karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Refüje çarparak takla atan minibüs karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı | Video

10.01.2022 | 08:22

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Denizli'nin Tavas ilçesinde minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti. Minibüs sürücüsü kazada sıkıştığı yerde hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulunan 1 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

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