Video Yaşam Restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu | Video
Restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu | Video

Restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu | Video

24.11.2021 | 11:08

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OTOMATİK OYNAT

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Erzurum’un İspir ilçesinde işyerinin bacasında çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşattı.

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İspir Yukarı Mahallede restoranın bacasında çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. İşyeri sahipleri ve çevre esnafın büyük bir panik yaşadığı yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Faciadan dönülen yangında ekiplerin iki saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, işyeri kullanılamaz hale geldi.

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