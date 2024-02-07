Rize’de çığ düşme böyle görüntülendi | Video

Çığ, Çayeli ilçesi İncesu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. İncesu köyünde bir vatandaş yoldan geçtiği esnada dağdan çığ düştüğünü fark etti. Vatandaş çığın düştüğü esnada cep telefonu ile o anları kayıt etmeye başladı. Dağdan inen kar kütlesi ile birlikte etraf beyaz dumanla kaplandı.