Rize'de Ovit Tüneli'ndeki feci kaza tünel kameralarına yansıdı | Video
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Rize'de Ovit Tüneli'ndeki feci kaza tünel kameralarına yansıdı | Video 09.08.2021 | 14:48
Rize'nin İkizdere İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza ilçeye bağlı Sivrikaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un İspir ilçesi istikametinden Rize istikametine gelen ve trafiğe kapalı olan tünele giren Abdurrahman Gedikli (32) kontrolündeki 54 TP 993 plakalı araç, tünel içerisinde bulunan 50 santimetrelik çalışma alanındaki duvara hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönenen aracın sürücü Gedikli, olay yerinde hayatını kaydetti. Rize Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince cansız bedeni araç içerisinden çıkarılan Gedikli'nin Trabzon ili Akçaabat ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.