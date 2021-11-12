Video Yaşam Roma dönemine ait 'Lahit' ele geçirildi | Video
Roma dönemine ait 'Lahit' ele geçirildi | Video

Roma dönemine ait 'Lahit' ele geçirildi | Video

12.11.2021 | 11:19

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Eskişehir’de jandarma ekiplerinin tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahit ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde A.K. isimli şahsın elinde tarihi eser olabileceği değerlendirilen objelerin olduğu ve satmak amacıyla müşteri aradığı öğrenildi. A.K. isimli şahıs hakkında yapılan detaylı araştırma neticesinde; şahsın Sivrihisar'a bağlı Karabaşlı Mahallesi'nde ikamet ettiği tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararı ile şahsın kendisine ait çiftlik evinde KOM Şube ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapıldı. Şüpheli A.K.'nin evinde gerçekleştirilen arama sonucunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, üzerinde çeşitli figür ve motifler bulunan 'Lahit' ele geçirilerek Eskişehir Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Olayla ilgisi bulunan A.K. hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

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