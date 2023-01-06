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OTOMATİK OYNAT
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Aydın’da "Gelin erkek çıktı" iddiası ortalığı karıştırdı | Video 06.01.2023 | 12:28
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Sabiha Gökçen Havalimanı pistinde tavşan kazası | Video 06.01.2023 | 12:28
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"Sarıkamış Ekspresi" şehitleri anmak için Ankara’dan yola çıktı | Video 06.01.2023 | 12:28
09:08
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İzmir polisinden zehir baskını: 22 kilo esrar ele geçirildi | Video 06.01.2023 | 12:30
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Beykoz’da kavşakta drift atan sürücüye 22 bin 13 TL ceza | Video 06.01.2023 | 12:11
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Balıkçı dükkanına giren atmaca paniğe neden oldu | Video 06.01.2023 | 10:21
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Durdurulan araçtan 55 bin 100 TL değerinde sahte para ele geçirildi | Video 06.01.2023 | 11:35
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Ocak 2023 Cuma atv izle! | Video 06.01.2023 | 11:02
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Yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü misafirlerini ağırlamaya başladı | Video 06.01.2023 | 09:31
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19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, çekyat altında böyle yakalandı | Video 06.01.2023 | 09:31
Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş gerçekleştiren bir Airbus A320neo tipi yolcu uçağı, iniş sırasında piste giren tavşana çarptı. Havalimanına iniş yapması beklenen iki uçak da olay nedeniyle pisti pas geçti.