Sabiha Gökçen Havalimanı'nda valizden 15 kilogram saç çıktı | Video
Gümrük Muhafaza ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaptığı çalışmalar kapsamında İran'dan gelen bir yolcunun valizinde 350 bin lira değerinde 15 kilogram ağırlığında insan saçı ele geçirildi.
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